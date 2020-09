Overweg Beekstraat één week afgesloten Anthony Statius

02 september 2020

15u30 2 Deinze De spooroverweg in de Beekstraat in Astene (Deinze) wordt gedurende één week afgesloten voor alle verkeer.

Infrabel voert vanaf maandag 7 september onderhoudswerken uit aan de overweg in de Beekstraat. De overweg wordt afgesloten vanaf maandag 7 september om 23.30 uur tot en met zaterdag 12 september om 4.30 uur. Er is een omleiding voorzien via de N43 (Emiel Clauslaan), de Pontstraat en de Beekstraat en vice versa.