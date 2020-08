Overnachten in een sprookjeskasteel: Kasteel Ooidonk zet poorten open via Airbnb Anthony Statius

12 augustus 2020

09u26 0 Deinze Wie wil overnachten in één van de mooiste kastelen van Europa, kan sinds kort via het verhuurplatform Airbnb een kamer boeken in kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Op 1 juli zette graaf Henry t’Kint de Roodenbeke (60) de poorten van zijn kasteel en voor het eerst in 400 jaar kunnen toeristen er overnachten. “Er kwamen al onder andere Amerikanen op bezoek”, zegt de graaf.

“Vier prachtige kamers, recentelijk gerestaureerd en opnieuw ingericht, in een van de mooiste kastelen van België gebouwd aan het einde van de 16e eeuw en gelegen tussen Gent en Brugge.” Met deze omschrijving prijkt kasteel Ooidonk in Deinze sinds kort op Airbnb. De aanbieder is de huidige bewoner van het kasteel, graaf Henry t’Kint de Roodenbeke, die er woont mijn zijn vrouw en drie kinderen.

Graaf Henry is de zesde generatie van de familie t’Kint de Roodenbeke die sinds 1864 eigenaar is van het kasteel. Hij nam de fakkel 7 jaar geleden over na het overlijden van zijn vader graaf Juan. “Ons doel is om ons kasteel zoveel mogelijk te promoten”, zegt de graaf. “Mijn vrouw gaf het interieur enkele jaren geleden een opfrissing en een van de toren kan al een tijdje gebruikt worden als vergaderzaal. Ook het domein rond het kasteel wordt vaak ter beschikking gesteld voor evenementen en festivals. Nu willen we bezoekers ook de kans geven om hier een nacht door te brengen.”

“In het kasteel zijn er 4 kamers beschikbaar”, vervolgt de graaf. “Ik zal altijd proberen mijn gasten persoonlijk te verwelkomen en hen een rondleiding door het kasteel te geven. Het is een prachtige, historische plaats, die de moeite is om te bezoeken. De kamers zijn sinds 1 juli te huur via Airbnb en er kwamen al heel wat gasten over de vloer. Een kamer kost 160 euro per nacht, exclusief schoonmaak, -en servicekosten.”

Meer info vind je via de website www.ooidonk.be onder de pagina ‘visit’.