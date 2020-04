Oude vleugel Ter Leenen ligt bijna tegen de vlakte Anthony Statius

15 april 2020

10u12 0 Deinze De oude vleugel van het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele ligt bijna volledig tegen de vlakte. Woensdag is men begonnen met de afbraak van het volledig gestripte gebouw.

Woonzorgcentrum Ter Leenen, dat uitgebaat wordt door het Zorgbedrijf Meetjesland, dateert van 1969. Het oorspronkelijke rusthuis bood plaats aan 53 ouderen en werd gerund door zusters. In 1994 werd er een bijkomend gebouw geplaatst met 22 extra kamers, een nieuwe, uitgebreide keuken en een ruime cafetaria. In 2010 werd het woonzorgcentrum grondig gerenoveerd en uitgebreid en sinds 2012 heeft WZC Ter Leenen 72 vaste residenten en 4 kamers voor kortverblijf.

Met de verhuis van de administratieve diensten van het OCMW, in het kader van de fusie met Deinze, staat de oude vleugel uit 1969 sinds begin 2019 leeg. De voorbije weken werd het gebouw volledig gestript en vandaag (woensdag) is men gestart met de sloop. Samen met OCMW Deinze wordt er nagedacht over de herbestemming van de grond van dit oude gedeelte van het woonzorgcentrum. Voor de 22 kamers van het middengedeelte wordt door het zorgbedrijf een renovatiedossier voorbereid.