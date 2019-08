Oude vleugel Sint-Theresia ligt tegen de vlakte Anthony Statius

09 augustus 2019

16u30 0 Deinze De oude vleugel van Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze ligt volledig tegen de vlakte. De Deinse aannemer Simon Eggermont is begin deze week gestart met de afbraakwerken en vrijdag bleef er van het gebouw zo goed als niets meer over. Begin september begint men met de paalfunderingen van het nieuwe schoolgebouw.

In de Gentpoortstraat in Deinze zijn de voorbije dagen ingrijpende verbouwingswerken van start gegaan. De komende vijf jaar worden twee oude schoolgebouwen van de secundaire school Leiepoort campus Sint-Theresia vervangen door nieuwbouw.

Voor het bouwverlof werden de oude lokalen volledig gestript en de middenvleugel ging als eerste tegen de vlakte. Aannemer Simon Eggermont startte de eerste dag na het bouwverlof met de afbraakwerken en op vrijdag 9 augustus was zo goed als alles afgebroken. Voor de afbraak gebruikte Simon zijn gloednieuwe kraan, een Caterpillar 340F UHD, uitgerust met de modernste snufjes. “De kraan heeft een capaciteit van 56 ton en is voorzien van een speciale arm die tot 25 meter hoogte kan reiken en die in een kwartier kan omgevormd worden tot een machine met een korte arm”, legt Simon Eggermont uit. “Van dergelijke kraan zijn nog maar drie exemplaren aan het werk in België. Na deze afbraakwerken kan er gestart worden met de grond- en funderingswerken, die ons werden toegewezen door hoofdaannemer Himpe uit Loppem. Maar eerst zal er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. In een volgende fase, wellicht over een tweetal jaar, kan dan gestart worden met de afbraak van de tweede vleugel.”

“Begin september wordt gestart met de paalfunderingen van de nieuwbouw en in oktober beginnen we met de ruwbouw”, zegt Han Steyaert, communicatieverantwoordelijke van Leiepoort campus Sint-Theresia. “De make-over van Leiepoort campus Sint-Theresia kost in totaal 5 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd door Agion en 40 procent met eigen middelen. Twee oude gebouwen maken plaats voor nieuwbouwcomplexen, goed voor 22 nieuwe klaslokalen, die plaats zullen bieden aan ongeveer 400 leerlingen.”