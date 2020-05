Oude elektroapparaten terug welkom in containerpark Anthony Statius

01 mei 2020

10u43 0 Deinze Oude elektroapparaten zijn vanaf volgende week terug welkom in de containerparken van Deinze en Landegem.

Vanaf maandag 4 mei (Landegem) en dinsdag 5 mei (Deinze, maandag is de sluitingsdag) kan je opnieuw met je oude elektroapparaten in de recyclageparken terecht. In Landegem is dit vanaf maandag 4 mei, in Deinze vanaf dinsdag 5 mei.

Asbest, batterijen en textiel zijn nog niet toegelaten. Uiteraard gelden nog steeds de coronamaatregelen: stel je bezoek uit indien mogelijk, houd anderhalve meter afstand en blijf bij eventuele wachtrijen in de auto zitten.