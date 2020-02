Oscarwinnaar Parasite nogmaals te zien in CC Leietheater Anthony Statius

11 februari 2020

11u02 0 Deinze Parasite, de film die afgelopen weekend de Oscar voor beste film in de wacht sleepte, wordt op 31 maart nogmaals gedraaid in CC Leietheater. Daarnaast kan je ook een resem andere oscarwinnaars op het witte doek in Deinze zien.

In december was de Zuid-Koreaanse tragikomedie Parasite nog de openingsfilm in CC Leietheater in Deinze. Omdat de film van Bong Joon-Ho afgelopen weekend de Oscar voor beste film wegkaapte in Hollywood, wordt hij in Deinze nogmaals op het witte doek vertoond.

“Het was onze ambitie om topfilms te brengen in ons cultureel centrum”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu, “en met het huidige aanbod bevestigen we dit ook. De komende weken passeert de top van Hollywood in onze filmzaal op dinsdag en woensdag. Joaquin Phoenix won de Oscar voor beste acteur in ‘Joker’, die op woensdag 26 februari te zien is. ‘1917’ kaapte 3 Oscars weg en deze film is te zien op woensdag 4 en 11 maart. Renée Zellweger won de Oscar voor beste actrice in ‘Judy’, die in april geprogrammeerd is. Voorts staan ook nog ‘Little Women’ en ‘Jojo Rabbit’ in mei op het filmprogramma.”

Meer info en tickets via www.leietheater.be.