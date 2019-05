Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) verhuist van Vlaams Parlement naar de Kamer: “Beter resultaat dan verwacht” Anthony Statius

27 mei 2019

14u59 6 Deinze Ortwin Depoortere is de enige Deinzenaar die zondag werd verkozen. De 48-jarige Deinzenaar behaalde in totaal 11.219 voorkeurstemmen en wist zo een zitje in de Kamer te bemachtigen.

Ortwin Depoortere is een tevreden man. In zijn thuisbasis Deinze steeg zijn partij Vlaams Belang met 11,9% naar 16,2% voor het Vlaams Belang en met 11,3% naar 15,9% bij de verkiezingen voor de Kamer. In Deinze behaalde Ortwin, die op de tweede plaats van de Kamerlijst stond, 521 voorkeurstemmen.

“Een beter resultaat dan ik had verwacht”, aldus Ortwin. “Vijftien jaar geleden was onze partij op sterven na dood en nu halen we ineens 17,3% in het kanton Deinze (dat is Deinze en Zulte samen). Met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de eerste aanzet gegeven, maar nu hebben we meer dan het dubbele gehaald en hiermee zijn we de vierde grootste partij.”

Ortwin zetelde van 28 september 2015 tot nu in het Vlaams Parlement en maakt nu de overstap naar de Kamer. “Een beslissing op nationaal niveau om de jeugd een kans te geven in het parlement”, zegt Ortwin. “Op federaal niveau zal ik ook dossiers aanbrengen die Deinze aanbelangen, ik denk maar aan de NMBS-parkings, die veel te duur zijn. Verder wens ik nog alle deelnemers uit Deinze te feliciteren met een sterk persoonlijk resultaat. Iedereen heeft een nette campagne gevoerd”, besluit hij.