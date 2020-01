Optiek Lammerant wint internationale etalagewedstrijd Anthony Statius

16 januari 2020

19u27 1 Deinze Optiek Lammerant uit Deinze heeft de internationale etalagewedstrijd van brillenmerk Andy Wolf gewonnen. “We zijn enorm vereerd met deze mooie titel en kijken ernaar uit om dit met onze klanten te vieren”, zegt zaakvoerder Lieven De Clercq.

In de kerstperiode kon iedereen de winters aangeklede kijketalage van Optiek Lammerant bewonderen in de Tolpoortstraat. Met deze etalage nam de brillenwinkel uit Deinze deel aan een internationale etalagewedstrijd van het Oostenrijkse brillenmerk Andy Wolf en het team van Lieven De Clercq kaapte de hoofdprijs weg.

“De hoofdprijs is een groot Andy Wolf-feest met de oprichters van het merk, inclusief hun favoriete DJ", zegt Lieven. “We zien het als de perfecte manier om onze klanten te bedanken voor het vertrouwen. Momenteel zijn we dit feest volop aan het uitwerken, wie benieuwd is naar details houdt best onze sociale media in de gaten.”