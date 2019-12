Optiek Lammerant neemt deel aan internationale etalagewedstrijd Anthony Statius

11 december 2019

18u11 0 Deinze Optiek Lammerant dingt mee naar de hoofdprijs van een internationale etalagewedstrijd van brillenmerk Andy Wolf. De kijketalage in de Tolpoortstraat werd hiervoor aangekleed met brildragende alpaca’s in kerstsfeer.

De nieuwste campagne van Andy Wolf heet ‘The nature of Andy Wolf’. Ter gelegenheid daarvan organiseert het Oostenrijkse brillenmerk een internationale etalagewedstrijd en ook de Deinse winkel Optiek Lammerant heeft zich hiervoor ingeschreven. “Deze wedstrijd is de ideale gelegenheid om met de kijketalage in de Tolpoortstraat het centrum van Deinze op te fleuren. De alpaca’s werden gestrikt door cadeauwinkel Zuskus”, zegt zaakvoerder Lieven De Clercq.

“Op vrijdag 20 december maakt Andy Wolf bekend wie de wedstrijd gewonnen heeft. Wie benieuwd is naar de andere deelnemers kan deze volgen op Instagram via #andywolfchristmas2019. De tien mooiste etalages vallen in de prijzen, maar ons doel is natuurlijk de hoofdprijs binnenhalen. De eerste prijs is namelijk een groot Andy Wolf-feest in de winkel. Zo kunnen onze klanten ook meevieren en de ontwerpers leren kennen”, besluit Lieven De Clercq.