Opticien Herpol schrijft open brief over rijrichting Tolpoortstraat: “Gevolgen zijn dubbel zo hard voelbaar op de Markt” Anthony Statius

27 november 2019

16u52 8 Deinze In de discussie over de rijrichting van de Tolpoortstraat bleef de Deinse middenstand tot nu toe op de achtergrond. Maar Frederic Herpol van de gelijknamige brillenwinkel op de Markt wil wél zijn ei kwijt en dat deed hij in een open brief, die al lustig werd gedeeld op sociale media. “Wil men de handel vrijwaren, dan moet de rijrichting opnieuw draaien”, zegt Frederic.

“Ik heb mij lang op de achtergrond gehouden, maar het zal u niet ontgaan zijn dat de vraag opdat ook de handelaren van de Markt gehoord zouden worden bij de evaluatie (over de omkering van de rijrichting van de Tolpoortstraat, nvdr.) een initiatief is waarvan ik aan de basis lig.” Met deze inleiding begint Frederic Herpol zijn open brief gericht aan burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). De rijrichting van de Tolpoortstraat werd op zaterdag 6 april omgedraaid en na een evaluatieperiode heeft het stadsbestuur beslist om de huidige situatie te behouden.

Grootste boosdoener

“Het stadsbestuur heeft samengezeten met een select groepje handelaren van de Markt, maar ik werd helaas niet uitgenodigd”, zegt Frederic. “Er wordt vooral gesproken over de handelaren in de Tolpoortstraat, maar de gevolgen van de veranderde rijrichting zijn dubbel zo hard voelbaar op de Markt. We moeten daar niet flauw over doen, sinds april is er veel minder passage op de Markt, dat voelen wij ook in onze winkel. Het sluiten van de Spar en de krantenwinkel heeft daar misschien ook mee te maken, maar de veranderde rijrichting is toch wel de grootste boosdoener. Ik hoor van andere handelaren op de Markt dezelfde signalen, maar voor alle duidelijkheid: ik ben geen spreekbuis voor mijn collega’s, deze open brief is een eigen initiatief.”

Deinze moet het vooral hebben van ‘run-shoppers’, mensen die doelgericht naar de winkel komen, niet om hier een hele dag te flaneren Frederic Herpol

“Of de rijrichting terug moet draaien? Als het van mij afhangt wel”, zegt Frederic. “Deinze moet het vooral hebben van ‘run-shoppers’, mensen die doelgericht naar de winkel komen, niet om hier een hele dag te flaneren. Bereikbaarheid en vooral zichtbaarheid zijn dan ook voor alle handelaren essentieel. Met de huidige circulatie wordt het handelscentrum Tolpoortstraat-Markt in twee delen gesplitst. Wanneer je de Brielstraat inrijdt, moet je kiezen tussen links afslaan naar de Markt of rechts afslaan naar de Tolpoortstraat. Men creëert zo twee groepen met tegengestelde belangen en zo worden we tegen elkaar opgezet. Jammer, er worden vele inspanningen gedaan om van Deinze een leuke winkelstad te maken, zowel door de handelaren zelf als door de centrummanager, maar telkens het wat beter gaat, worden deze inspanningen afgestraft. Uit een enquête onder de handelaren blijkt dat de huidige rijrichting weinig draagvlak heeft en de online enquête van Unizo toont aan dat ook de bevolking de huidige circulatie niet weet te smaken.”

Donderdagavond ligt de evaluatie en het behoud van de situatie ter kennisname voor op de gemeenteraad en met een toegevoegd agendapunt brengt oppositiepartij N-VA het opnieuw keren van de rijrichting — dus naar de situatie van voor 6 april — ter stemming.