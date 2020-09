Oprichtster De Driesjes overleden: “Patricia was onze steun en toeverlaat” Anthony Statius

18 september 2020

12u16 0 Deinze Patricia Laurier, medeoprichtster van De Driesjes, de G-ploeg van voetbalclub KFC Sparta Petegem, is overleden. Vorige zomer verhuisde ze samen met haar man Patrick Verzele naar Spanje om er te genieten van een welverdiend pensioen. Patricia verloor de strijd tegen kanker.

In juni vorig jaar namen De Driesjes van KFC Sparta Petegem afscheid van Patrick Verzele en zijn vrouw Patricia Laurier. Het koppel richtte zes jaar geleden G-ploeg De Driesjes op, die ondertussen al zo’n zestig spelers van alle leeftijden telt. Patrick en Patricia verlieten België voor Spanje, waar ze van een welverdiend pensioen zouden genieten. Woensdagochtend kwam echter het droeve nieuws dat Patricia overleden is. Johan De Smet, die de voorzittersfakkel van de Driesjes van Patrick en Patricia overnam, organiseert vandaag een sereen herdenkingsmoment tijdens de wekelijkse training.

“Patricia stond samen met haar man Patrick in 2014 aan de wieg van onze G-voetbalploeg”, zegt Johan. “Zij was de steun en toeverlaat van onze Driesjes. Patricia nam het secretariaat voor haar rekening en ze was de eerste contactpersoon voor nieuwkomers. Ze zorgde voor het opmaken van informatiefiches, het versturen van uitnodigingen, het regelen van vervoer en het klaarmaken en wassen van onze kleren. Patricia was ook steeds aanwezig op trainingen, wedstrijden, stages en feestjes. Toen ze samen met Patrick naar Spanje verhuisde, namen we tijdelijk afscheid. We beseften toen niet dat we amper een jaar later zouden samenkomen voor een definitief afscheid.”

Patricia verloor op woensdag 16 september een lange strijd tegen kanker. Ze werd 60 jaar.