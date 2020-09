Oprichtster Braavo geeft na anderhalf jaar de fakkel door: “Deze soort winkels zijn de shops van de toekomst” Anthony Statius

21 september 2020

16u09 0 Deinze Braavo Trend Store in de Tolpoortstraat in Deinze heeft vanaf donderdag 1 oktober een nieuwe zaakvoerder. Oprichtster Angelique Deserranno (39) laat haar winkel over aan Janis Derie (25) uit Gent. “Vroeger dan gepland, maar de cijfers zitten goed. Zelf zoek ik andere creatieve horizonten op”, zegt Angelique.

Op 26 april vorig jaar startte Angelique Deserranno met haar concept Braavo Trend Store in de Tolpoortstraat in Deinze. De winkel met tea lounge biedt plaats aan 30 starters en creatievelingen, die er elk een kleine pop-up hebben. Vanaf 1 oktober, amper anderhalf jaar na de start, geeft Angelique de fakkel door.

Samenwerken

“Het was van bij de start de bedoeling om de zaak uit handen te geven”, zegt Angelique. “Alleen had ik gedacht dat ik drie tot vijf jaar nodig ging hebben om de cijfers te halen die ik in nu al bekom. Ik voelde aan dat dit soort winkels de shops van de toekomst zijn. Samenwerken is de sleutel tot succes. Kijk maar naar dokterspraktijken, vroeger bestonden die ook niet, nu zijn ze niet meer weg te denken. Ik ging op zoek naar iemand die met evenveel passie en enthousiasme Braavo zou voortzetten. Iemand die dezelfde waarden, visie en missie draagt. Met Janis Derie heb ik de geknipte persoon gevonden.”

Janis Derie heeft jarenlange ervaring in de verkoop, waaronder bij The Body Shop en het cosmeticabedrijf Nyx en daarnaast is ze al vier jaar actief als visagiste in bijberoep. “Aan het concept van Angelique hoef ik niet te sleutelen”, zegt Janis. “Eens ik goed ingewerkt ben, wil ik ook zelf wat persoonlijke accenten leggen. Met de etalage valt heel wat leuks aan te vangen en ook de tea lounge wil ik verder uitbouwen. Maar uiteraard ligt de focus op de meer dan 30 deelnemers. Braavo is een heel belangrijke springplank voor al die creatievelingen en starters. Nieuwe deelnemers mogen zich ook altijd nog aanmelden,” aldus Janis.

Kunstzinnige projecten

Ook voor Angelique ziet het leven er binnenkort helemaal anders uit. “De voorbije twee jaar waren ongelooflijk intens,” zegt Deserranno. “Eind dit jaar word ik 40 en ik moet toegeven, fysiek voel ik het wel. In het najaar ga ik het dus rustig aan doen. Daarna neem ik de draad van mijn kunstzinnige projecten weer op. Zo zal ik weer als Madame Sjappo door het leven stappen en analoge collages en assemblages met een verhaal creëren. Unieke en betaalbare kunstwerken voor iedereen, dat is mijn nieuwe motto. Ondertussen begin ik ook te werken aan een nieuw boek.”

Meer info via www.braavo.be en www.sjappo.be.