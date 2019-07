Oprichter Garage Bettens overleden Anthony Statius

16 juli 2019

20u26 0 Deinze Antoine Bettens, de oprichter van de gelijknamige garage in Nevele, is zondagnacht op 75-jarige leeftijd overleden. “We zullen zijn grote aanstekelijke glimlach missen”, zegt schoondochter Delphine, die samen met zoon Jan de garage verderzet.

Met Antoine Bettens is Nevele een van haar bekendste ondernemers kwijt. Antoine stampte vijftig jaar geleden zijn eenmanszaak uit de grond in Kerrebroek 87 in Nevele. In 2004 namen zijn zoon Jan en schoondochter Delphine de garage over en ze verhuisden naar Bachte-Maria-Leerne. Daar zijn momenteel renovatiewerken bezig en ondertussen zitten Jan en Delphine tijdelijk op de oorspronkelijke locatie in Nevele.

“In het najaar geven we een feest voor het vijftigjarig bestaan van Garage Bettens, we zijn er het hart van in dat Antoine dit niet meer kan meemaken”, zegt Delphine. “In de nacht van zondag op maandag is hij in het ziekenhuis overleden, omringd door zijn familie. Ondanks zijn 75 jaar was Antoine nog tot op het einde betrokken bij het bedrijf. Hij deed nog heel wat kleine klusjes zoals met de wagens naar de keuring gaan. Antoine was bij collega’s en klanten zeer geliefd. Mensen kwamen van ver voor een aangename babbel en een bezoek aan de garage. Zijn grote, aanstekelijke glimlach zal zeker gemist worden.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 20 juli om 10 uur in de Sint-Mauritiuskerk in Nevele.