Oprichter AppliTek José Laurier overleden op de 35ste verjaardag van zijn bedrijf: “Door de maatregelen rond het coronavirus hebben we amper afscheid kunnen nemen” Anthony Statius

04 april 2020

15u33 0 Deinze José Laurier, de oprichter en erevoorzitter van AppliTek, is overleden. Op donderdag 26 maart, een dag na zijn 77ste verjaardag en exact 35 jaar nadat hij zijn bedrijf had opgericht, verloor hij de strijd na een standaard hartoperatie. “Mijn vader lag op de dienst Intensieve Zorgen van het UZ Brussel die in lockdown was sinds 13 maart, dus we hebben amper afscheid kunnen nemen”, zegt zoon David.

José Laurier stond in 1985 aan de wieg van AppliTek, het bedrijf in industrieterrein De Prijkels op de grens van Deinze en Nazareth dat apparatuur om onder andere water- en luchtkwaliteit te meten ontwikkelt, produceert en overal ter wereld installeert. Naast AppliTek richtte José ook Innovest, een investeringsmaatschappij op en was tot rond 2005 tevens meerderheidsaandeelhouder van AppliTeks zusterbedrijf Epas, een onafhankelijk adviesbureau voor milieuvraagstukken, ruimtevaartonderzoek en -technologie.

Op het overlijdensbericht van José prijkt nog een hele reeks titels: van ingenieur tot astropsycholoog en van antropoloog tot poëet, maar vooral een ‘goeie gast’, zoals zijn familie hem omschrijft. “Mijn vader was ook auteur van enkele boeken zoals ‘De Verborgen Raadselaar’, twee van zijn boeken zal ik waarschijnlijk postuum uitbrengen”, vertelt zoon en voormalig CEO David, die samen met zijn vader AppliTek uitbouwde tot een wereldleider in hun branche. “Hij was van alle markten thuis en op veel vlakken was hij pionier. Met EPAS, dat een belangrijke afdeling ruimtevaart had, werkten we voor de ESA en NASA. Begin 2000 ontwikkelden we levensondersteunende systemen voor astronauten tijdens de lange reis naar Mars, die toen gepland was in 2030.”

Op 3 maart keerden José en zijn echtgenote Annie terug uit Spanje, waar ze vaak verbleven tijdens de wintermaanden. “Mijn vader moest dringend geopereerd worden”, vertelt David. “Bij zijn opname in het UZ Brussel is het misgelopen. Hij is tot driemaal toe geïnfecteerd geraakt met een ziekenhuisbacterie en hierdoor moest hij, nog voor het coronavirus in ons land is uitgebroken, in isolatie. De infectie bracht heel wat complicaties met zich mee. Op 13 maart hebben we al afscheid moeten nemen, omdat het ziekenhuis in lockdown ging. Wat volgde was een helse periode van bang afwachten zeker in deze al onwezenlijke periode; je kan niets doen en bezoek was niet meer toegelaten. Op donderdag 26 maart kregen we het bericht dat dat hij overleden was, exact 35 jaar nadat hij AppliTek had opgericht. Er schuilt symboliek in die datum. Mijn vader had graag de touwtjes in handen en het lijkt wel alsof hij dit gepland had.”

De uitvaart van José vond vrijdag plaats in intieme kring in het Uitvaartcentrum Desmet in Dentergem. “Door de coronamaatregelen werd de deelname aan de uitvaartdienst beperkt tot twintig aanwezigen, terwijl er tot wel 400 personen in de zaal kunnen”, zegt David. “Geen begroeting aan de kist, iedereen op anderhalve meter van elkaar, mondmaskers, handgel; er is niets menselijks aan zo’n afscheid. Om mijn vader toch een waardig afscheid te geven, hebben we de plechtigheid gelivestreamed naar alle uithoeken van de wereld. Zo konden zijn vele vrienden, kennissen en collega’s er toch een beetje bij zijn.”