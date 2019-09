Oppositiepartij N-VA wil meer tekst en uitleg over toekomstige ringweg N35-N43 Anthony Statius

12 september 2019

11u12 7 Deinze Op vraag van oppositiepartij N-VA Deinze komt er een bijzondere gemeenteraadscommissie over de toekomstige ringweg. “We hebben onze bedenkingen bij de ijver waarmee de stad huizen opkoopt in de Poelstraat om deze ringweg mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft recht op een stand van zaken in dit dossier”, zegt raadslid Bart Vermaercke.

Op de laatste gemeenteraad werd de aankoop van Poelstraat 74 goedgekeurd door de meerderheid. Deze aankoop moet helpen de toekomstige verbindingsweg tussen de gewestwegen Kortrijksesteenweg (N43) en Gaversesteenweg (N35) te realiseren. Gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA) stelt zich vragen bij het dossier en vraagt een bijzondere gemeenteraadscommissie.

“Rekening houdend met de nog te realiseren wooneenheden die op stapel staan, zowel in het centrum maar ook vooral op de aansluitingswegen zoals de site van SK Deinze, de ontwikkeling van de site Ter Wilgen, het nog te ontwikkelen gebied rechtover Delhaize, de Liebaertsite in de Gentsesteenweg en ook de ontwikkeling van de Oostkoutersite en de Belgacomsite, stel ik mij vragen bij de haalbaarheid van deze ringweg om de mobiliteit in Deinze op te lossen”, zegt Bart Vermaercke. “Gezien bijna alle nodige huizen in de Poelstraat verworven zijn gaat N-VA Deinze ervan uit dat de stad zicht heeft op concrete uitvoering. De nieuwe fusiegemeenteraad heeft recht op stand van zaken in dit dossier. Ik wil concreet vernemen hoeveel de stad al in totaal uitgegeven heeft en hoeveel er nog moet uitgegeven worden om dit project aan te vatten. Bijkomend zou ik ook willen weten of er reeds garanties zijn van de NMBS of Infrabel om te ondertunnelen en of de Vlaamse gemeenschap überhaupt al toestemming heeft verleend om aansluiting te maken op de gewestwegen en hoeveel budget daar dan wordt voor voorzien.”

Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) beloofde om op volgende gemeenteraadscommissie van 23 september toelichting te geven bij het dossier.