Opnieuw woensdagmarkt in Deinze: “Prototype voor Vlaamse markten in coronatijd” Anthony Statius

20 mei 2020

10u46 0 Deinze De eerste woensdagmarkt na de lockdown is in Deinze vrij vlot verlopen. Marktleider Geert Ryckaert zag er samen met zijn team van stewards op toe dat de maatregelen werden gerespecteerd. Het draaiboek van Geert diende zelfs als voorbeeld voor alle Vlaamse markten, die deze week mochten opstarten.

Eenrichtingsverkeer, handen ontsmetten bij het binnen- en buitengaan, zoveel mogelijk een mondmasker dragen en... afstand houden. Naar de markt gaan in tijden van corona is even wennen, maar de meeste bezoekers en marktkramers in Deinze maakten er geen problemen van. Rond 9 uur liepen er al veel volk langs de vijftig kramen en op sommige plaatsen, vooral aan een van de viskramen, ontstond een lange wachtfile.

Medewerkers van de stad probeerden alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Marktleider Geert Ryckaert was druk in de weer om alles bij te sturen, waar nodig. “Aan iedere toegang tot de markt staat stewards met ontsmettende handgel en mondmaskers”, zegt Geert. “Maskers zijn niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Zolang de horecazaken gesloten zijn, zal er een toiletwagen staan en ook de toiletten in het oude stadhuis zijn beschikbaar. In principe mogen er 375 bezoekers tegelijk op de markt rondlopen - dat is het aantal meter aan kramen gedeeld door anderhalve meter- maar dat is moeilijk te controleren aangezien we de bewoners van de Markt niet kunnen tellen en aangezien er verschillende toegangen zijn.”

De woensdagmarkt van Deinze mag gerust een prototype genoemd worden. Op vraag van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) werd het draaiboek van marktleider Geert Ryckaert in samenspraak met de VVSG, de marktleiders, de marktbonden en het kabinet van minister Hilde Crevits voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. “Ongeveer 90% van wat in het draaiboek stond, werd behouden”, zegt Geert. “Het enige breekpunt was het aantal kramen. In Deinze zouden er eigenlijk meer dan 50 kunnen staan, omdat we hier meer ruimte hebben, maar de Veiligheidsraad wilde een vast aantal voor alle markten.”

De marktkamers hadden allemaal een eigen systeem bedacht om ervoor te zorgen dat de afstandsregels gerespecteerd werden. Sommigen werkten met doorzichtige schermen tussen de klanten, anderen plaatsen nadarhekken en hier en daar werd ook met een ticketsysteem gewerkt. “We hebben vrijdag een briefing gehad met alle marktkramers”, zegt Geert. “We leggen geen algemene regel op omdat de marktkramers ook op andere markten staan. Indien ze geen maatregelen nemen, grijpen we wel in. Er staan in totaal vijftig kramen, dat is ongeveer de helft van het normale aantal. De voedingskramen komen iedere week en voor de andere kramen werd een beurtrolsysteem uitgewerkt.”

Voor de aanwezige marktkramers was het alvast een blij weerzien. De Meigemse fruitboer Marc Cocquyt en zijn vrouw Nicole stonden op hun vertrouwde plaats appels, peren en aardbeien te verkopen. “Het doet deugd om terug op de markt te staan en om de klanten terug te zien. Je merkt dat het voor velen een noodzakelijk sociaal contact is, dat ze al weken hebben moeten missen. Voor ons zijn het ook bizarre tijden. De voorbije weken wist ik soms niet meer welke dag we waren, gewoon omdat er geen markten zijn. Ik ben blij dat de woensdagmarkt in Deinze alvast terug op het programma staat.”