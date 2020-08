Opnieuw lange wachtrij aan Brantano in Deinze Anthony Statius

24 augustus 2020

11u37 0 Deinze De uitverkoop van de schoenenketen Brantano gaat ook in Deinze voort. De winkel opende om 12 uur de deuren, maar heel wat koopjesjagers stonden al uren van tevoren aan te schuiven. Net als De uitverkoop van de schoenenketen Brantano gaat ook in Deinze voort. De winkel opende om 12 uur de deuren, maar heel wat koopjesjagers stonden al uren van tevoren aan te schuiven. Net als zaterdag wordt er veel volk verwacht.

Ook vandaag (maandag) houden de Brantanowinkels totale uitverkoop met kortingen van 75 procent. De rij wachtenden was iets minder lang dan zaterdagvoormiddag, maar toch stonden er opnieuw meer dan honderd koopjesjagers op de parking van het D-Shoppingpark langs de Guido Gezellelaan in Deinze.

Aanvankelijk zou de winkel om 10 uur de deuren openen, maar het tijdstip werd verzet naar 12 uur. “Ik wist niet dat de winkel later open zou gaan en ik sta hier al van 8.45 uur”, zegt een vrouw die bijna vooraan in de rij staat. “Heel wat mensen zijn ondertussen weer vertrokken, maar ik blijf op post. Ik ben er zeker van dat ik nog mooie schoenen zal vinden. Ik vind het jammer dat de winkel sluit, want ik vond hier altijd wel iets in mijn maat.”

De Brantano in Deinze is vandaag open tot 17 uur.