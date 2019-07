Opnieuw beroep tegen vergunning Driespoort Anthony Statius

05 juli 2019

13u05 11 Deinze Zoals verwacht gaat de klagende partij opnieuw in beroep tegen de vergunning van het Driespoort Shoppingpark. Het stadsbestuur van Deinze leverde op 21 mei een vergunning af, maar door dit beroep moet de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de zaak volledig opnieuw bekijken.

Al jaren wordt de vergunning van het Driespoort Shoppingpark langs de Gaversesteenweg aangevochten door een buurtbewoner en de bvba Deinze Koopcenter van zakenman Patrick Piens. In mei werd door de stad Deinze een zoveelste vergunning afgeleverd, maar de klagers lossen niet. Zij hebben deze week officieel beroep aangetekend.

“De administratieve beslissing van het stadsbestuur is hiermee geschorst tot er een nieuwe beslissing komt van de deputatie”, zegt Pieter Van Assche, advocaat van de klagende partij. “Het shoppingpark heeft dus nog steeds geen enkele uitvoerbare vergunning, want de poging tot regularisatie van de stad Deinze heeft geen enkele rechtsgeldigheid of waarde in de praktijk.”

“Driespoort Shopping Deinze heeft een vijfde vergunning afgeleverd en dit werd goedgekeurd door drie overheden”, reageert communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer. “Dit is geen vodje papier, maar een gedragen proces door vele partijen. Daarbij komt dat de socio-economische vergunningen allemaal correct zijn en lopende zijn, dus uitbating kan perfect en die is trouwens zeer succesvol. Driespoort Shopping blijft het betreuren dat Patrick Piens blijft klagen over een project waarmee hij eigenlijk niets te zien heeft. Als hij echt ondernemerschap zou tonen, zou hij zich focussen op zijn eigen projecten.”