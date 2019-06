Openbaar Ministerie vraagt exploitatieverbod voor biogasbedrijf Wouter Spillebeen

07 juni 2019

17u53 0 Deinze Biogasbedrijf VC Energy in de Moerstraat in Sint-Martens-Leerne riskeert de volledige stopzetting naar aanleiding van klachten van buurtbewoners. In de correctionele rechtbank heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een exploitatieverbod gevorderd omwille van de klachten en door problemen met de vergunning. “Het is onmogelijk geworden voor het bedrijf om elk onderdeel van de regelgeving na te leven.”

Buurtbewoners trekken al jaren aan de alarmbel. GroenRood Deinze en Groen Nevele schaarden zich achter de burgers. “Wij hebben van bij de eerste aanvragen van VC Energy geprotesteerd omdat wij vinden dat dergelijk project niet in een landbouwzone thuishoort”, zegt Dirk Stroobandt van GroenRood. “Het bedrijf ligt in agrarisch waardevol gebied en grenst aan een parkgebied. Ook al was de eerste, veel kleinschaligere aanvraag voor een vergistingsinstallatie wettelijk in orde, de talloze uitbreidingen van het bedrijf op deze oorspronkelijke plannen maken het nu tot een bedrijf dat niet meer vergund zou kunnen worden in dergelijk gebied. Het hoort thuis in een industriezone.”

“Het bedrijf krijgt al twaalf jaar lang permanent klachten en processen-verbaal”, legt advocaat van de burgerlijke partijen Isabelle Larmuseau uit. “Het ziet er niet naar uit dat de problemen opgelost zullen raken.” De burgerlijke partijen hebben VC Energy rechtstreeks gedagvaard. Dat kunnen ze omdat de zaak al zo lang aansleept.

Vergunningen

“De klachten tegen het bedrijf zijn nog altijd dezelfde als jaren geleden en het blijkt onmogelijk te zijn voor het bedrijf om elk onderdeel van de regelgeving na te leven”, gaat Larmuseau verder. “Het gaat over emissies, over geur- en geluidsoverlast, maar ook over de stedenbouwkundige vergunning en de foute inplanting in een agrarisch gebied. De Raad van State vernietigde in 2018 al een belangrijk deel van hun vergunning, maar de toenmalige minister van Omgeving Joke Schauvlieghe (CD&V) schreef gewoon een gelijkluidende vergunning uit.”

Het Openbaar Ministerie volgt de redenering van de burgerlijke partijen en vorderde de vernietiging van de vergunning en een exploitatieverbod voor het bedrijf. “Het is echt van belang dat een strafrechter zich laat horen in dit dossier. De overheid legt het dossier anders gewoon naast zich neer.”

VC Energy, bij monde van advocaat Gregory Vermaercke, reageert kort. “De visie van de burgerlijke partijen komt niet overeen met de onze, dat is duidelijk”, zegt hij. “Ik zie niet in waarom er een exploitatieverbod moet komen, want we waren altijd in orde met de vergunningen.” Op 25 juni spreekt de rechter een vonnis uit.