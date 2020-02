Open Vld-jongerenvoorzitter Tess Minnens pleit voor vers bloed in eigen partij: “Het is aan ons” Anthony Statius

27 februari 2020

09u03 0 Deinze Tess Minnens, nationaal jongerenvoorzitter bij Open Vld en fractieleider bij Open Deinze, maakte een opmerkelijke passage in De Ochtend op Radio 1. In de campagne ‘Het is aan ons’ pleit ze voor vers politiek bloed bij Open Vld.

Sinds december vorig jaar is Tess Minnens uit Deinze nationaal jongerenvoorzitter bij Open Vld. In een interview met deze krant wees ze al op het belang van de jongeren in de politiek en nu laat ze haar stem opnieuw horen. Vorige week donderdag was Tess Minnens nog te gast in het tv-programma Vandaag op Eén, waar ze haar ongenoegen uitte over de politieke stilstand bij de regeringsvorming. Deze ochtend trok Tess opnieuw van leer tegen de nationale politiek, deze keer in het radioprogramma De Ochtend op Radio 1.

Het interview gaat over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van Open Vld. Tess Minnens en de jongerenafdeling lanceerde een campagne onder de naam ‘Het is aan ons’. “Enerzijds willen we aan de kandidaat-voorzitters ons eisenpakket voorleggen zodat we een nieuwe richting kunnen uitgaan”, zegt Tess in De Ochtend. “Anderzijds gaan we 23 jonge kandidaten van 18 tot 35 jaar oud – dit kunnen mandatarissen, schepenen, maar ook jonge militanten zijn – ondersteunen in hun strijd om in het partijbureau te geraken.”

In het gesprek met Radio 1 spaart Tess de oude politieke garde niet. “Wij jongeren krijgen vaak de vraag hoe wij sommige acties van pakweg Guy Verhofstadt, Karel De Gucht of Gwendolyn Rutten rijmen met onze liberale idealen. Als wij iedere keer worden afgerekend op de problemen die onze voorgangers hebben veroorzaakt, dan werkt dat niet meer. Ik denk dat het tijd is om nieuwe mensen aan zet te laten. Ik erken de zaken die onze voorgangers hebben gerealiseerd, maar het is tijd om de ganse partij te vernieuwen.”



“Ik merk dat de geloofwaardigheid van de politiek enorm laag is. Mensen geloven niet meer in ons, en dat heeft zijn oorzaken. In de jaren negentig kon iemand als Guy Verhofstadt ervoor zorgen dat de mensen terug wat geloofden in de politiek, maar hij heeft daarvoor compromissen moeten sluiten. Ondanks de dingen die hij kon realiseren, worden we als Open Vld tot op vandaag constant op die compromissen teruggepakt. Als Europees parlementslid levert hij goed werk, maar dat betekent niet dat hij onze nationale partijlijn moet uittekenen. Ik zeg niet dat hij dit vandaag nog doet, maar die perceptie leeft wel. We moeten tonen dat er jonge mensen zijn met nieuwe, oprechte ideeën zijn die nog niet gemanipuleerd en gedraaid zijn in het politieke apparaat.”