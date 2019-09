Open Monumentendag: fietsen of wandelen langs heren, brouwers en pastoors Anthony Statius

06 september 2019

09u15 3 Deinze Open Monumentendag in Deinze beleef je zondag het best vanop de fiets of te voet. Er werd een route van 8 kilometer door Nevele en Meigem uitgestippeld en deze voert de deelnemers langs vijftien stopplaatsen zoals het huis ‘t Bolleken uit de verhalen van Cyriel Buysse. De gidsbeurten starten vanaf 10 uur en deelnemen is gratis.

“De nadruk van Open Monumentendag ligt dit jaar op huizen kijken”, zegt Luc Bauters, die de route samen met onder andere Hugo Schaeck en Eva Devooght uitstippelde. “We nemen de mensen mee langs enkele pareltjes in Nevele en Meigem. Zo passeren we langs Brouwerij Braet, het statige herenhuis Loontjens, maar ook langs basisschool De Sterrebloem en enkele veldkapelletjes. Sommige stopplaatsen in Meigem worden gegidst door leerlingen van het Erasmusatheneum van Deinze en sommige stopplaatsen in Nevele door vrijwilligers met kennis van zaken. Deze route is 8 kilometer lang en duurt minstens 2.30 uur.”

“Zoals ieder jaar hebben we ook aan de jeugd gedacht”, vult Eva Devooght aan. “Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar werd een familiezoektocht uitgewerkt. Zij krijgen ook allemaal een gadget mee naar huis.”

Meer info via www.deinze.be.