Opbrengst Fair Trade-picknick Sint-Hendrik gaat naar Vrienden van Tanzania Anthony Statius

04 juni 2019

15u33 0 Deinze De jaarlijkse Fair Trade-picknick van Leiepoort campus Sint-Hendrik heeft 1.550 euro opgebracht. Dit bedrag werd geschonken aan de vereniging Vrienden van Tanzania.

Op dinsdag 4 juni organiseerden de leerlingen en leerkrachten van Leiepoort campus Sint-Hendrik hun jaarlijkse picknick voor het goede doel. Ondanks het regenachtige weer gingen de meeste leerlingen toch hun lunch opeten op het grasveld achteraan de school.

Dit jaar werd gekozen voor de Vrienden van Tanzania, de feitelijke vereniging van Michel Simons en Annick De Smet. “Onze vereniging steunt momenteel veertig kinderen, die naar school gaan in Noord-Tanzania”, zegt Michel. “Om de opleiding zo kwalitatief mogelijk te houden, werd er gekozen voor negen private scholen, waar de lessen in het Engels worden gegeven. In België proberen wij zoveel mogelijk sponsors te vinden voor het schoolgeld van de kinderen voor de lagere school en voor zij die klaar zijn voor de secundaire school. Daarbij willen we duidelijk maken dat een degelijke opleiding de enige manier is om verandering teweeg te brengen.”