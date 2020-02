Opbrengst eetfestijn VTI gaat naar afdeling Mechanica Anthony Statius

11 februari 2020

11u47 0 Deinze De afdeling Mechanica van VTI Deinze organiseert op zondag 16 februari een eetfestijn in de Brielpoort. Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 11 februari.

De organisatie van het 25ste eetfestijn van VTI Deinze ligt dit jaar in handen van de vakgroep Mechanica. De opbrengst gaat naar het upgraden van de afdeling Mechanica door onder andere het aankopen van nieuwe machines en didactisch materiaal, maar ook om te voorzien in kleine dagelijkse gereedschappen die aan vervanging toe zijn.

Wie de school wil steunen, is op zondag 16 februari welkom in de Brielpoort. De aperitiefbar opent zijn deuren vanaf 11.15 uur en vanaf 12 uur kan iedereen aanschuiven aan het buffet. Er is ook een tombola met ruim 1.600 prijzen. Inschrijven kan nog tot 11 februari via alle VTI-personeelsleden, telefonisch op 09/381.60.84 of online via link op www.vtideinze.be.