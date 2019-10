Op zoek naar tweedehands baby- en kinderspullen? Dan moet je zondag in de sporthal van Landegem zijn Anthony Statius

15 oktober 2019

14u58 0 Deinze De Gezinsbond van Landegem organiseert op zondag 20 oktober een tweedehandsbeurs. Tussen 9.30 en 12.30 uur is iedereen welkom in de sporthal om er gebruikte baby- en kinderspullen te zoeken aan interessante prijzen.

Al meer dan 25 jaar organiseert de Gezinsbond van Landegem een tweedehandsbeurs in het tweede weekend van oktober. Komende zondagvoormiddag staan zo’n zestig mama’s en papa’s uit Landegem met hun gebruikte baby- en kinderspullen in de sporthal.

Deze beurs is er voor toekomstige ouders, maar ook voor grootouders of onthaalouders die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle spullen. Men voorziet ook een gezellige koffiebar om bij te kletsen. Tegelijk is dit ook een solidaire beurs waar men met gerichte inzamelacties ook kwetsbare gezinnen wil steunen. Zo roepen Welzijnsschakels en OCMW Deinze-Nevele op om kledij, speelgoed, boekentassen, schoenen en hoge kinderstoelen in te zamelen.

De toegang is gratis. Meer info via www.landegem.gezinsbond.be.