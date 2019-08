Op zoek naar je voorouders? Familiekunde Deinze organiseert cursus genealogie Anthony Statius

09 augustus 2019

09u56 0 Deinze Heb je interesse in je familiegeschiedenis? Dan kan je je inschrijven voor de cursus genealogie van Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. Tijdens vier lessen wordt iedere ‘leek’ begeleid bij het opzoeken van zijn of haar voorouders en het opbouwen van de familiestamboom.

Tijdens de cursus genealogie worden allerlei aspecten door gespecialiseerde genealogen aangebracht. Bovendien zal aan iedere cursist een persoonlijke begeleider worden toegewezen, bij wie hij of zij indien nodig een ruggensteuntje kan krijgen. De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrift Leiestam van de plaatselijke afdeling ontvangen.

De bijeenkomsten vinden plaats in het dienstencentrum Elfdorpen in de Ghesquierestraat in Deinze en dit telkens op zaterdagochtend van 9.30 tot 11 uur. De bijeenkomsten zijn gepland op 7 september, 14 september, 21 september en 28 september. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij Claude Gekiere via claude@gekiere.com. Meer info op www.familiekundedeinze.be.