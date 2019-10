Op zoek naar je familiestamboom? Deze cursus kan helpen Anthony Statius

14 oktober 2019

11u55 0 Deinze Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze organiseert een cursus genealogie in de bibliotheek van Landegem. De eerste les vindt plaats op zaterdag 19 oktober.

Met de cursus genealogie wil Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze elke leek aan de hand van regelmatige bijeenkomsten, gespreid over vier lessen, begeleiden bij het opzoeken van zijn of haar voorouders.

De lessen genealogie vinden plaats in de foyer van de bibliotheek in Stationsstraat 20 in Landegem en dit op zaterdagen 19 en 26 oktober en op 9 en 16 november, telkens van 9.30 tot 11 uur. De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrift Leiestam van de plaatselijke afdeling ontvangen. Dit tijdschrift, dat aan zijn 27de jaargang zit, omvat heel wat genealogische informatie. Ook wordt hen twee omvangrijke syllabussen ter beschikking gesteld.

De belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze en dit via claude@gekiere.com. Meer info via www.familiekundedeinze.be.