Oost-Vlaamse gouverneur vernietigt beslissing Deinze om mondmakers te verplichten in de supermarkt Anthony Statius

01 juli 2020

09u08 94 Deinze Waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere heeft de beslissing van Deinze om mondmaskers te verplichten in supermarkten en superettes vernietigd. Gisteren werd de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) al teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V).

De Deinse burgemeester Jan Vermeulen wil vanaf vandaag het dragen van een mondmasker verplichten in alle supermarkten en superettes. Dit besliste de burgemeester aan de hand van een tijdelijke politieverordening en hiermee schept hij een precedent in Vlaanderen. “Het is niet onze bedoeling om te straffen, wel om te sensibiliseren. Maar als mensen geen mondkapje dragen in de supermarkt en de politie stelt dat vast, dan kan hen dat op een GAS-boete van 250 euro te staan komen”, zegt burgemeester Vermeulen vandaag in deze krant.

Supermarktketens Lidl, Delhaize en Colruyt lieten al weten dat ze niet van plan zijn om klanten te weigeren als ze zonder masker willen winkelen en de Deinse burgemeester werd gisterenavond nog teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Hij droeg de gouverneur van Oost-Vlaanderen gisteren op om de burgemeester op het matje te roepen.



“Er is een ministerieel besluit uitgevaardigd waarin maskers sterk worden aanbevolen maar niét verplicht. Een lokaal bestuur kan deze beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet strenger of minder streng maken”, klonk het bij De Crem.

“Moeilijk uit te leggen aan de mensen”

Vandaag laat Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen weten dat de beslissing van Jan Vermeulen vandaag vernietigd wordt. “De beslissing in Deinze is in strijd met het ministerieel besluit”, zegt Didier Detollenaere.

“Ik heb begrip voor de goede bedoelingen van de burgemeester en dat hij maatregelen neemt die in dienste staan van zijn bevolking. Maar in een federale fase, die zeer uitzonderlijk is, worden beslissingen genomen op federaal niveau en dan is het niet de bedoeling dat lokale overheden hiervan afwijken. Het is ook moeilijk uit te leggen aan de mensen dat ze enkel in Deinze verplicht zijn om mondmaskers te dragen in de supermarkt. Wat wél kan, dat is dat de supermarkten zelf het dragen van een mondmasker verplichten. Maar op dit moment is de situatie in Deinze nog steeds dezelfde: mondmakers in supermarkten zijn niet verplicht.”