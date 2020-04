Ook Wasserij Dekeukelaere draagt haar steentje bij in coronastrijd: “Beste manier om mondmaskers te ontsmetten? In een pot kokend water op het fornuis” Anthony Statius

11 april 2020

13u55 0 Deinze Terwijl zorgverleners de frontlinie vormen in de strijd tegen het coronavirus, zijn er ook heel wat particulieren en bedrijven die steun bieden vanuit de tweede linie. Een mooi voorbeeld is Wasserij Dekeukelaere uit Astene (Deinze). Piet Dekeukelaere en zijn team zijn onder andere verantwoordelijk voor het ontsmetten van de mondmaskers, die worden gemaakt bij Liebaert Textiles. “De beste manier om een mondmasker te ontsmetten? In een pot kokend water op het fornuis.”

Wasserij Dekeukelaere uit de Deinse deelgemeente Astene bestaat 68 jaar en met Piet Dekeukelaere staat ondertussen de derde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Zeven decennia geleden was het nog stichter Gaston Dekeukelaere zelf die met zijn bakfiets tot bij de klanten ging om de propere was te leveren. Dit deed hij vanuit een oude graanschuur, die naast het huidige bedrijf in de Dorpsstraat stond. Ondertussen is Dekeukelaere uitgegroeid tot een grote industriële wasserij, die onder andere heel wat bekende hotelketens zoals Accor, met merken zoals Sofitel, Novotel, Mecure, Ibis, … enz. tot zijn klantenbestand mag rekenen. In het magazijn wordt er ruim 75 ton bed-, bad- en tafellinnen voor lokale familiehotels en restaurants én internationale groepen verwerkt en daarnaast onderhoudt men er zo’n twintig ton werkkledij, antivuilmatten en linnen voor de gezondheidszorg.

Door de coronamaatregelen ligt het werk bij Dekeukelaere grotendeels stil, maar het weinige werk dat er verzet wordt staat wel in teken van de strijd tegen het Covid-19-virus. “Aangezien de horeca volledig stilgevallen is, verwerken we slechts 2,5 procent van het volume dat we normaal verwerken”, zegt Piet. “Onze activiteiten zien er momenteel dan ook volledig anders uit. Zo werken we samen met het Deinse textielbedrijf Liebaert Textiles, dat gestart is met het maken van mondmaskers voor zorgverleners. De terechte vrees bestond dat de maskers, die in de fabriek worden gemaakt, niet voldoende ontsmet zijn. Daarom worden ze eerst naar hier gestuurd voor een industriële wasbeurt/ontsmetting, alvorens ze apart verpakt worden. Eerst worden de mondmaskers chemische gedesinfecteerd met o.a. perazijnzuur, iets wat tijdens een normaal wasproces ook gebeurt. Daarna volgt een thermische desinfectie, waarbij de maskers op een hoge temperatuur van 90 graden Celsius worden gewassen. Tenslotte volgt een tweede thermische ontsmetting in de droogkast onder een temperatuur van 180 graden Celsius. Een tip voor de mensen, die hun stoffen mondmasker thuis willen wassen: stop ze niet in uw wasmachine, want je haalt nooit de gewenste temperatuur. Het is beter dat je het masker in een pot water stopt en 10 minuten lang laat koken op een fornuis; dan ben je zeker dat alle virussen/bacteriën afgedood zijn.”

Bij Dekeukaere wordt een wasmachine fulltime gebruikt voor de desinfectie van de mondmaskers van Liebaert, maar daarnaast vervullen Piet en zijn medewerkers nog een belangrijke taak. “Wij helpen collega-wasserijen,die vooral zorginstellingen bedienen, uit de nood”, legt Piet uit. “Deze collega’s verzuipen momenteel in het werk, enerzijds door het extra linnen dat zij moeten wassen en anderzijds door het gebrek aan personeel, dat ziek thuis zit. Wij ontlasten hun taken door nieuw linnen, dat moet ingewassen worden, tijdelijk over te nemen. Wij gaan dus voor alle duidelijkheid geen linnen uit ziekenhuizen en rusthuizen, dat mogelijks een risico vormt, binnenhalen. Tenslotte hebben we ook herstelverblijf De Ceder uit Astene, waar nu ook coronapatiënten worden opgevangen, voorzien van beschermende schorten.” Dit linnen wordt verwerkt met inachtname van de nodige voorzorgen.

“We dragen ons steentje bij, maar ik hoop dat alles snel terug wordt zoals vroeger. De heropstart zal sowieso moeilijk zijn, zeker in de restaurant- en hotelsector. Mensen zullen in het begin schrik hebben om een tafel en/of kamer te boeken en zolang de restaurants en/of hotels niet werken, ondervinden wij daar ook schade van”, besluit Piet.