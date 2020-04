Ook stoffenwinkel Perfecta wil deuren open: “Wij zijn een doe-het-zelfzaak voor vrouwen” Anthony Statius

21 april 2020

11u37 0 Deinze Doe-het-zelfzaken en tuincentra mogen terug open, maar wat met lokale handelszaken die zich in de grijze zone bevinden? Stoffenwinkel Perfecta op de Markt in Deinze stelt zich de vraag waarom zij, mits de nodige veiligheidsmaatregelen, de deuren niet mogen openen. “Wij zijn een doe-het-zelfzaak voor vrouwen, dus waarom zou dat niet mogen?”, zeggen Mieke en Jo.

Perfecta, de gekende stoffenwinkel op de Markt in Deinze, wordt sinds dit weekend bestookt met e-mails van klanten. Door het ministerieel besluit dat doe-het-zelfzaken en tuincentra terug open mogen doen, denken veel mensen immers dat ook bij Perfecta de lockdown opgeheven is.

“De logica is een beetje zoek”, zegt Jo. “Men wil dat de mensen zich thuis kunnen bezighouden zodat ze minder buitenkomen en daarom kregen doe-het-zelfzaken de toestemming om de deuren te openen. Maar waarom geldt dit enkel voor grote ketens zoals Gamma en Hubo en niet voor de kleine zelfstandige? In onze stoffenwinkel bieden wij alle materialen aan voor de doe-het-zelver die met een naaimachine overweg kan. Zonder discriminerend te willen overkomen, want er zijn ook mannen die bedreven zijn in het naaiwerk, kan je ons beschouwen als een doe-het-zelfzaak voor vrouwen.”

“Wij hebben ook alle benodigdheden in huis om mondmaskers te maken, namelijk katoen, elastiek en stikzijde”, vult Mieke aan. “Om de mensen zo vlot mogelijk te kunnen bedienen, willen we dan ook graag onze zaak terug openen. We hebben gelukkig een webshop en we proberen zoveel mogelijk aan huis te leveren, maar evident is dat allemaal niet. Een groot deel van ons cliënteel bestaat uit oudere mensen en die zijn niet zo vertrouwd met online bestellen. We hebben begrip voor de beslissing van de overheid, maar we krijgen het gevoel dat vooral grote winkels bevoordeeld worden. Als kleine zelfstandige kunnen wij perfect klanten ontvangen in veilige omstandigheden, door het plaatsen van een scherm aan de kassa, het dragen van mondmaskers en het beperkt toelaten van klanten in de zaak.”

Voorlopig is het dus enkel via de webshop www.stoffen-mercerieshop.be te doen.