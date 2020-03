Ook opvang op scholen tijdens de paasvakantie Anthony Statius

27 maart 2020

15u36 3 Deinze De stad Deinze zal tijdens de paasvakantie opvang op scholen organiseren. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren en dus niet van thuis uit kunnen werken tijdens de coronacrisis. Ook voor kinderen in kwetsbare situaties wordt er in opvang voorzien.

“Het is van het grootste belang dat we de huidige contactbubbels van de kinderen zo veel mogelijk intact houden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) “Dit doen we door de opvang op school te organiseren en niet centraal in buitenschoolse locaties. We kunnen dat omdat de basisscholen massaal hun medewerking verlenen. Talloze leerkrachten verzorgen vrijwillig mee de opvang tijdens de vakantie. Zij zijn de helden van de helden”.

Groepen zo klein mogelijk

“De opvang op school staat enkel open voor wie er echt nood aan heeft”, vult schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) aan. “Dit zijn kinderen van ouders die in cruciale sectoren werken en die niet van thuis uit kunnen werken. Ook kinderen in kwetsbare situaties kunnen opgevangen worden. Het is de bedoeling dat de groepen zo klein mogelijk blijven. De hoofdregel blijft: hou je kinderen thuis. De opvang is er niet voor ouders die gewoon even wat rust willen.”

Inschrijven voor de opvang tijdens de vakantie is verplicht en verloopt via de school. Alle informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.deinze.be/noodopvang-paasvakantie.