Ook kinderen griezelen mee op eerste Helltopia Anthony Statius

27 oktober 2019

09u26 0 Deinze Met 6.000 bezoekers was de eerste editie van Helltopia, het horrorfestival aan kasteel Ooidonk zeker een succes. In de namiddag kwamen ook de kindjes mee griezelen. “Volgend jaar maken we er een tweedaagse van”, zegt organisator Quinte Ridz.

Vampieren, zombies, heksen en Uruk-hai, de mosnters uit Lord of the Rings; ze waren zaterdag allemaal te zien op het domein van kasteel Ooidonk in Deinze. De organisatoren van Elftopia organiseerden er voor de eerste keer Helltopia, de halloweeneditie van hun populaire fantasyfestival. Ook kinderen waren welkom, want de eerste zes uur was het programma speciaal aangepast aan de jongste halloweenfans.

De vriendinnen Ann en Nikita uit Lochristi kwamen met hun kindjes afgezakt naar Ooidonk. Anns zoontje Lion (5) en Nikitas dochter (Estelle) keken hun ogen uit naar alle monsters op het terrein. “We vinden het een goed idee dat dit een kindvriendelijk festival is”, zegt Nikita. “Estelle is nog niet echt bang geweest. Soms klampt ze mijn been extra hard vast bij het zien van sommige figuren, maar meestal zwaait ze naar iedereen.” Ook de familie Van Gorp uit Oostende kwam helemaal uitgedost naar het festival. “Ik heb voor iedereen een kostuum gemaakt en make-up aangebracht", zegt Shana Van Gorp. “Even lekker griezelen met het hele gezin, het is eens iets anders op een zaterdag.”

In totaal kwamen zo’n 6.000 bezoekers naar Helltopia. De organisatoren zijn tevreden. “Volgend jaar maken we er ineens een tweedaagse van. In 2020 zal Helltopia plaatsvinden op 31 oktober en 1 november, op Halloween dus.”