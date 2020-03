Ook fietskoeriers draaien overuren: “Kleine boodschappen zoals medicatie of brood leveren we gratis” Anthony Statius

20 maart 2020

17u32 4 Deinze In volle coronacrisis draaien ook fietskoeriers overuren. Vraag maar aan Dimitri Ornelis, sinds 2015 vaste fietskoerier in Deinze. “Kleine levensnoodzakelijke boodschappen zoals medicatie leveren we gratis. We hebben nog vijf fietsen staan, dus vrijwilligers mogen altijd een handje helpen”, zegt Dimitri.

Helden in coronatijden komen in allerlei vormen voor. Woensdagavond weerklonk in heel wat steden en gemeenten minutenlang applaus voor zorgverleners en hulpdiensten, maar er zijn nog heel wat beroepsgroepen die het leven in lichte lockdown draaglijker maken en dus ook een warm applaus verdienen. Neem nu fietskoerier Dimitri Ornelis (45) uit Petegem-aan-de-Leie. Samen met zijn ViaVélo-team snort hij dagelijks kriskras door Deinze, in het land van Nevele, om er pakjes tot aan de deur te brengen.

Opdrachten van particulieren

“Het zijn zware dagen, maar ik doe mijn job nog altijd met veel plezier", zegt Dimitri. “Iedere dag zit ik van 8 uur ‘s morgens tot 18 uur ‘s avonds op de fiets. Ik eet op de fiets en neem amper pauzes. Het volume aan leveringen blijft ongeveer gelijk, maar sinds de strenge maatregelen van de federale overheid is de aard van de opdrachten wat veranderd.”

“Vaste klanten zoals apothekers en het Sint-Vincentiusziekenhuis blijf ik bedienen en ook de horecazaken die open blijven en aan huis willen leveren, kunnen op mij rekenen. Maar vooral opdrachten van particulieren zijn sinds vorige week enorm gestegen. Zo haal ik geregeld medicatie bij de apotheker voor mensen die hun huis niet uit kunnen of durven. Voor sommige, vaak oudere mensen, haal ik brood bij de bakker. Deze kleine, maar soms levensnoodzakelijke, boodschappen doe ik gratis, zolang er maar niet geprofiteerd wordt. Grote boodschappen in de supermarkt heb ik tweemaal gedaan, maar daar ben ik mee gestopt. Ik verlies te veel tijd door aan te schuiven, waardoor ik minder tijd heb voor meer urgente zaken.”

Geen risico’s nemen

“Of ik niet bang ben om zelf besmet te geraken? Ik zit zeker niet zorgeloos op mijn fiets”, vervolgt Dimitri. “Mijn dochtertje van tien heeft voor mij een mondmasker gemaakt en dat draag ik zoveel mogelijk als ik bij mensen kom. Ik heb ook altijd desinfecterende handgel bij en die gebruik ik om de haverklap. Ik teken ook altijd zelf de nodige documenten af, afrekenen gebeurt dus op basis van vertrouwen. Veel mensen laten hun geld achter in de brievenbus, zodat ik bij niemand dicht in de buurt moet komen. Wanneer klanten te dicht komen, vraag ik hen beleefd om achteruit te stappen. Ik neem geen risico’s, want ik zou niet willen dat ik besmet word en dat ik daardoor mijn gezin in gevaar zou brengen.”

Momenteel wordt Dimitri bijgestaan door een voltijdse koerier, de tweede is tijdelijk arbeidsongeschikt door een ongeluk. “In onze loods hebben we nog vijf cargofietsen staan en ik doe dan ook graag een oproep naar vrijwilligers die willen helpen bij het rondbrengen van de kleine boodschappen. Ik blijf sowieso mijn werk doen, zolang ik mensen kan helpen. We zien wel wat de komende weken brengen, zolang we maar gezond blijven, dat is nu het belangrijkste.”

Voor meer informatie: viavelo.be of 0491/11.88.08.