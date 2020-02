Ook dit is Design op wielen: Saroléa toont unieke elektrische motorfiets in Deinze Anthony Statius

16 februari 2020

11u31 0 Deinze De motorfiets van de toekomst is vandaag te zien op de tentoonstelling Design op wielen in het mudel in Deinze. De broers Torsten en Bjorn Robbens van Saroléa uit Oudenaarde toonden er hun N60-model, een volledig elektrisch aangedreven motorfiets, waarvan maar twintig exemplaren werden gemaakt.

In Design op wielen toont het mudel in Deinze unieke stukken rollend erfgoed. In een van de zalen is een Saroléa-motorfiets uit 1928 te zien en ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling kwamen Torsten en Bjorn Robbens, die de merknaam in 2009 kochten, er het nieuwste model tonen, de Saroléa N60.

“Het is een sportieve motorfiets die je kan vergelijken met een Ducati of BMW”, zegt Torsten. “Het speciale is dat hij volledig elektrisch aangedreven wordt en hiermee zijn we als constructeur uniek in België. Wereldwijd zijn er ook slechts een handvol constructeurs die volledig elektrische motorfietsen bouwen. De N60 haalt 150 pk en met een volle batterij kan je tot 300 kilometer ver rijden. Opladen duurt tussen de 25 minuten en een uur. Los van het ecologische aspect zijn de voordelen dat je er geen onderhoud aan hebt en dat de motorfiets bij stilstand niets verbruikt.”

“Toen Wim Lammertijn van mudel ons belde om deel uit te maken van Design op wielen hebben we niet getwijfeld”, zegt Bjorn. “Torsten en ik heb lange tijd gewerkt bij Marc Motors in Deinze en onze roots liggen in deze streek. Onze nieuwe motorfiets was enkel nog maar te zien op het Autosalon in Brussel en dus nu in Deinze. Voorlopig is de N60 enkel vandaag (zondag) te zien, maar in de loop van de tentoonstelling komen we waarschijnlijk nog terug.”

Design op wielen loopt nog tot zondag 10 mei in het mudel.