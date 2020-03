Ook AZ Alma en Sint-Vincentiusziekenhuis nemen drastische maatregelen in coronacrisis: beperkt bezoek en enkel dringende ingrepen mogelijk Anthony Statius

14 maart 2020

12u02 12 Deinze Net zoals alle ziekenhuizen in het land nemen AZ Alma in Eeklo en het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Alle Belgische ziekenhuizen hebben sinds zaterdagochtend niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort. Die maatregel moet volgens minister van Gezondheid Maggie De Block de druk op de iekenhuizen verlichten in het kader van de coronacrisis. “Zo behouden ze te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen”, aldus de minister.

In AZ Alma in Eeklo werden vrijdagnamiddag al de nodige maatregelen getroffen. “Wij volgen de nationale richtlijnen en nemen een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en besmettingen bij de zorgverstrekkers te vermijden”, klinkt het in een persmededeling. “Alle maatregelen gaan onmiddellijk in en lopen voorlopig tot en met 3 april.”

“Zo laat AZ Alma geen bezoek meer toe aan de patiënten. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor materniteit en pediatrie, waar telkens één bezoeker wordt toegelaten. Een laatste uitzondering op deze nieuwe maatregel geld voor bezoekers aan patiënten in palliatieve setting. Die blijven ook met meerdere familieleden of naasten welkom, maar er wordt wel gevraagd om dat bezoek wat te spreiden. Bezoek gebeurt in overleg met de behandelende arts. Een andere maatregel is dat het restaurant van AZ Alma enkel toegankelijk is voor artsen en medewerkers. Bezoekers en patiënten kunnen er dus niet meer eten, ook deze maatregel werd genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.Vervolgens stelt het ziekenhuis geplande, niet dringende ingrepen uit. Deze maatregel zal wekelijks worden geëvalueerd. De werking in het oncologisch dagziekenhuis blijft behouden omdat deze niet uitgesteld kunnen worden. Ook de consultaties in de polikliniek worden geannuleerd, met uitzondering van de niet-uitstelbare raadplegingen.”

“AZ Alma opent onmiddellijk een cohorte-afdeling voor patiënten in afwachting van hun testresultaat of voor positief geteste patiënten voor wie een ziekenhuisopname nodig is. Deze afdeling bevat 12 plaatsen. Patiënten met een vermoeden van besmetting door het coronavirus gaan niet naar de consultatie van de eigen huisarts of specialist maar bellen die op. Als die niet bereikbaar is, kan de 1733 gebeld worden. Dan wordt de patiënt telefonisch ondervraagd en geëvalueerd. Op basis daarvan zal de huisarts oordelen of verder lichamelijk onderzoek nodig is en hij zal de patiënt dan doorverwijzen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma. Daar worden de bordjes ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst Spoedgevallen gevolgd en wordt de patiënt opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland.”

Ook in het ziekenhuis van Deinze worden alle niet-dringende consultaties en ingrepen geannuleerd. Men vraagt om niet naar het ziekenhuis te komen, tenzij men wordt opgebeld. Enkel dringende onderzoeken en behandelingen vinden plaats en de betreffende patiënten worden persoonlijk gecontacteerd door het ziekenhuis. Een patiënt mag slechts door een volwassene vergezeld worden. Op het dagziekenhuis oncologie kan geen begeleider mee. Net zoals in Eeklo is bezoek niet toegestaan, behalve voor enkele uitzonderingen. Zo mogen ouders of voogden wel nog op bezoek komen op de pediatrische afdelingen, materniteit en neonatologie. Ook de onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase zijn toegelaten.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen via www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be. Voor Deinze kan je dit volgen via www.azstvdeinze.be.