Ook artistiek talent uit Nevele gezocht voor Biënnale Anthony Statius

10 oktober 2019

12u55 1 Deinze De cultuurdienst van de stad Deinze is op zoek naar kunstenaars uit Deinze en voor het eerst ook Nevele, die hun werken willen tonen op de Biënnale kunsttentoonstelling in de Brielpoort. Deze vindt volgend jaar plaats tussen 25 april en 3 mei en in schrijven kan nog tot 31 december via de dienst cultuur en evenementen of www.deinze.be/biennale.

Sinds 1989 organiseert de stad Deinze in samenwerking met de stedelijke cultuurraad een tweejaarlijkse tentoonstelling voor lokale kunstenaars. Aan de voorbije edities namen telkens meer dan zestig kunstenaars deel, die per jaar meer dan 150 werken exposeerden. Volgend jaar loopt deze groepstentoonstelling van 25 april tot 3 mei in de Brielpoort en met de fusie in gedachten hoopt men dat ook heel wat Nevelse kunstenaars deelnemen.

“We weten dat er heel veel artistiek talent aanwezig is in de zes deelgemeenten die vroeger tot Nevele behoorden”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “We hopen dat heel veel kunstenaars deze mooie kans grijpen. De biënnale kan telkens rekenen op meer dan duizend bezoekers. Iedere beoefenaar van de plastische kunsten die woont, werkt of studeert in Deinze kan zich kandidaat stellen met maximum vier werken. Volgende kunsttakken worden toegelaten: schilderkunst, beeldhouwkunst, installatie, multimedia, grafiek, keramiek, fotografie, video, strip, graffiti, mode en poëzie. Wegens het grote aantal deelnemers en om de kwaliteit van de inzendingen te bewaken, beoordeelt en selecteert een vakjury de binnengekomen voorstellen.”

Inschrijven kan nog tot 31 december via 09/381.07.40, cultuur@deinze.be en www.deinze.be/biennale.