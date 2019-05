Ooievaars krijgen nieuwe broedplaatsen Anthony Statius

24 mei 2019

14u37 0 Deinze Op vraag van gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) komen er op drie locaties in Deinze nieuwe broedplaatsen voor ooievaars. Binnenkort kunnen de dieren een nest bouwen aan de Priesteragemeers in Landegem, aan het trekveer Bathio in Bachte-Maria-Leerne en in de Zeverenbeekvallei.

In september vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Sabine Vermeulen meer nestpalen voor ooievaars. “Op diverse plaatsen in Vlaanderen, ook in De Brielmeersen in Deinze, zijn er al jaren broedplaatsen voor ooievaars, maar de populatie is nog heel beperkt”, zegt Sabine. “Als we een stijgend aantal broedparen willen, dan moeten er extra nestgelegenheden bijkomen.”

He voorstel van Sabine werd voorgelegd aan de raad voor dierenwelzijn en na overleg werden er drie nieuwe locaties gekozen. Zo komt er een broedplaats aan Priesteragemeers in Landegem, vlakbij de school ‘t Wilgennest. Ook aan het zelfbedieningsveer Bathio komt er een nestpaal, alsook in de Zeverenbeekvallei in Zeveren, op het perceel langs de Kouter dat goed zichtbaar is vanop de weg.