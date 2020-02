Ooievaars hebben nieuwe broedplaats in Landegem Anthony Statius

12 februari 2020

07u53 2 Deinze Ooievaars hebben sinds vorige week een nieuwe broedplaats in Deinze. Er werd een ooievaarspaal geplaatst in de Priesteraeghemeersen in Landegem.

De Brielmeersen is niet de enige plaats in Deinze waar ooievaars terechtkunnen. Ook de Priesteraeghemeersen, in Landegem heeft nu een ooievaarspaal. Het domein aan de Vosselarestraat is eigendom van van de stad en het wordt beheerd door natuurvereniging De Ratel.

Schepen van dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) was aanwezig bij het plaatsen van de paal. De opdracht werd uitgevoerd door de Nederlander Wout Ardon. “Ik ben blij dat er naast de Brielmeersen ook een bijkomende locatie is voor deze prachtige dieren.”