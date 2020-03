Ontsmettende handgel in UZ Gent en UZ Leuven komt van jeneverstokerij Filliers Anthony Statius

23 maart 2020

17u23 2 Deinze Filliers Distillery schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. De bekende stokerij uit Bachte-Maria-Leerne (Deinze) heeft nu ook zelf ontsmettende handgel gemaakt.

Nadat Filliers Distillery sinds vorige week donderdag ook de mogelijkheid kreeg om apothekers te voorzien van alcohol voor de productie van handgel en ontsmettingsalcohol, gaat het ontzettend snel. Sinds donderdagochtend zijn heel wat apothekers ruim 10.000 liter alcohol komen ophalen bij de distilleerderij. Maandag schakelde Filliers nog een versnelling hoger en heeft het, op vraag van de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven, ook zelf 5.000 liter ontsmettende handgel gemaakt.

Instant

“Hiervoor werken we samen met Tereos en Janssen Pharmaceutica”, zegt CEO Bart Cnudde. “Tereos stelde 5.000 liter bio-ethanol ter beschikking en Janssen Pharmaceutica leverde de nodige waterstofperoxide en glycerine. Deze grondstoffen werden vervolgens door Filliers Distillery vermengd tot meteen bruikbare ontsmettende handgel. We hebben een specifiek deel van onze installaties gebruikt voor de vermenging van de grondstoffen. We zijn maandagmiddag begonnen en we kunnen UZ Gent en UZ Leuven vandaag nog van bruikbare handgel voorzien. Al deze initiatieven samen zorgen ervoor dat onze stokerij tegen het einde van deze week zo’n 25.000 liter aan alcohol en ontsmettingsmiddel zal hebben geleverd aan de medische sector.”