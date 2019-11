Onthaalmoeder Karlien Keirsebilck organiseert reünie met al ‘haar kinderen’ Anthony Statius

11u02 0 Deinze Karlien ‘Moeke’ Keirsebilck uit Hansbeke heeft haar carrière als onthaalmoeder beëindigd met een leuk weerzien. Op zondag 17 november nodigde Karlien alle kinderen uit, die de voorbije 25 jaar bij haar werden grootgebracht.

De kinderopvang in de Doornbosstraat 10A in Hansbeke is sinds eind oktober gesloten, maar onthaalmoeder Karlien Keirsebilck had nog een leuke verrassing voor alle kinderen, die bij haar in de opvang hebben gezeten. De voorbije 25 jaar werden 66 kinderen bij haar grootgebracht en samen met hun ouders werden al deze kinderen en jongeren uitgenodigd voor een feestje.

“Karlien heeft de opvang altijd alleen gerund en de kinderen werden er altijd met open armen ontvangen in een huiselijke sfeer”, zegt een van de mama’s Rebecca Van Wanseele. “De opvang was niet alleen een thuis voor de kinderen, maar ook een plaats waar de ouders zich steeds welkom voelden. Hansbeke zal haar missen.”