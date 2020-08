Ontdek Hoevevlees Vandeputte en Hof Ter Motte met Toer Lekker Oost-Vlaams Anthony Statius

25 augustus 2020

10u58 0 Deinze De bedrijven Hoevevlees Vandeputte in Nevele en Hof Ter Motte in Poesele zijn op zondag 30 augustus te bezoeken met Toer Lekker Oost-Vlaams. Met dit initiatief wil men 14 lokale producenten in de kijker zetten.

Op zondag 30 augustus openen 14 Oost-Vlaamse producenten hun deuren voor het publiek, zodat zij kunnen kennismaken met allerlei streek- en hoeveproducten. Twee deelnemende bedrijven bevinden zich op het grondgebied Deinze, namelijk het runderbedrijf Hoevevlees Vandeputte in Nevele en de kippenboerderij Hof Ter Motte in Poesele.

De Toer Lekker Oost-Vlaams is een initiatief van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen. Gedeputeerde Leentje Grillaert: “De toer Lekker Oost-Vlaams biedt een unieke ervaring aan de bezoeker: er is de rondleiding in het bedrijf waarbij je te weten komt wat de oorsprong is van de lekkernij, welke traditie er achter schuilgaat en hoe het productieproces verloopt vooraleer je het streekproduct effectief kan nuttigen. Daarnaast ontdekt de bezoeker ook de ambacht die erachter steekt en komt hij in contact met een gepassioneerde producent die maar al te graag enkele leuke details vertelt. Tenslotte kan er uiteraard geproefd worden.”

Meer informatie vind je via www.lekkeroostvlaams.be/toer.