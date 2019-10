Ontbonden vzw Den Dries Petegem schenkt 926 euro aan Canis Fidelis Anthony Statius

18 oktober 2019

14u11 2 Deinze Na 16 jaar heeft het bestuur van Den Dries Petegem, ook Actiecomité Gaversesteenweg genoemd, beslist om de vzw te ontbinden. De resterende gelden worden geschonken aan de vzw Canis Fidelis, de organisatie van Laura Raiselis die meldhonden voor diabetes- en epilepsiepatiënten opleidt.

Vzw Den Dries Petegem werd destijds door de buurtbewoners opgericht om de onteigening af te wenden van 70 woningen in de Gaversesteenweg. Vorig jaar werden deze plannen definitief opgeborgen door de stad Deinze en daarom wordt de vzw nu ontbonden.

“Bij de ontbinding van een vzw is het wettelijk verplicht om de resterende gelden te schenken aan een andere vzw”, zegt bezieler van het actiecomité Ronny Vermeulen. “Wij hebben gekozen om ons kassaldo van 926 euro te schenken aan de vzw Canis Fidelis uit Deinze. Deze vereniging leidt Spaanse waterhonden op tot assistentiehond voor mensen met diabetes of epilepsie en biedt de honden gratis aan de patiënten aan.”

“Vzw Canis Fidelis focust vooral op kinderen en was de eerste organisatie in België die de opleiding tot meldhond voor mensen met diabetes aanbood”, zeggen oprichtster Laura Raiselis en vrijwilligster Sylvie Claeys. “We zijn uniek in Vlaanderen, niet alleen qua opleiding van de honden, maar ook qua persoonlijke benadering van de patiënten. W kiezen bewust voor een kleinschalige aanpak en er wordt niet gewerkt met pleeggezinnen. Onze honden verblijven continu in ons centrum waar we de nadruk leggen op een huiselijke omgeving. Alle honden worden van bij de geboorte tot aan de definitieve toewijzing door onszelf opgeleid. Deze opleiding is zeer intensief en neemt ongeveer twee jaar in beslag. We zijn dan ook heel erg dankbaar voor deze schenking.”