Ontbijt en feestje op Dag van de Jeugdbeweging Anthony Statius

15 oktober 2019

13u59 0 Deinze De stedelijke jeugdraad en de jeugddienst vieren op vrijdag 18 oktober samen met alle jeugdverenigingen de Dag en Nacht van de Jeugdbeweging. Jongeren in uniform worden tussen 7 en 8.30 uur getrakteerd op een ontbijt aan het Statieplein en ‘s avonds is er de Nacht van de Jeugdbeweging in JH Brieljant.

“Meer dan 2.200 Deinse jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Met JoKri Deinze-Nevele, dat deze zomer als nieuwe jeugdvereniging in Deinze werd erkend, telt de stad nu maar liefst elf bloeiende jeugdverenigingen en twee speelpleinwerkingen op drie locaties. En dat willen we vrijdag vieren met de Dag en Nacht van de Jeugdbeweging.”

“Zoals ieder jaar trakteren we jongeren in hun uniform op een gratis ontbijt op het Statieplein”, zegt Floren Muys, voorzitter van de jeugdraad. “ Tussen 7 en 8.30 uur is iedereen welkom voor warme chocomelk, koffie, koffiekoeken en appelsap, DJ Mathias Van Rechem zorgt voor muziek en de vuurkorven zorgen voor warmte en gezelligheid. ’s Avonds gaat het feest verder met de Nacht van de Jeugdbeweging in JH Brieljant. Deze fuif is gratis voor iedereen en bovendien krijgen de eerste honderd aanwezigen een gratis drankje en hotdog aangeboden. Tussen 21 en 4 uur kan iedereen op de dansvloer genieten van de muziek van Y-pluss, J-Castle, Bibendum en Avack B2B Mike Christiano. Daarnaast zal ook duidelijk worden welke jeugdverenigingen in de prijzen vallen na afloop van de ‘challenges’. Drie weken lang konden ze strijden voor vijf schitterende prijzen en werden ze door de jeugdraad de wijde wereld ingestuurd met tal van ludieke en zinvolle opdrachten, zoals zoveel mogelijk vuilniszakken met zwerfvuil verzamelen.”