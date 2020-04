Online sportlessen voor verschillende doelgroepen Anthony Statius

21 april 2020

12u07 0 Deinze Door het coronavirus is iedereen genoodzaakt om thuis te blijven. Om dit zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen Deinzenaren nu ook online sportlessen volgen.

De stedelijke sportinfrastructuur van Deinze blijft gesloten tot en met 30 juni. Om de inwoners toch in beweging te houden, heeft de sportdienst heel wat online sportlessen in petto. Er zijn lessen op maat van kinderen, maar ook voor zestigplussers. Alle reeksen vind je via https://www.deinze.be/keep-fithome.

Wie zelf leuke ideeën heeft om thuis fit en gezond te blijven, die kan deze delen op sociale media met de hashtags #sportersbelevenmeer #deinze #blijfsporten #deinzenooitdeinzen.