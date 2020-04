Online spel zet Deinse winkels in de kijker tijdens lockdown Anthony Statius

03 april 2020

15u41 2 Deinze Deinze Winkelstad vzw en Dvs360, een bedrijf uit Deinze dat virtuele tours maakt, lanceren ‘Het online Deinze winkelspel’. Hiermee kan je tussen woensdag 8 en zaterdag 18 april lokale handelaars een virtueel bezoekje brengen tijdens de coronacrisis. Er is voor 250 euro aan prijzengeld te winnen.

Het online Deinze winkelspel werd in het leven geroepen om enkele winkels uit Deinze in de kijker te zetten tijdens de lockdownperiode. “Iedereen kan deelnemen aan het spel via de Facebookpagina van Deinze Winkelstad vzw”, zegt centrummanager Djaro Colpaert. “Via het winkelspel brengen de deelnemers een virtueel bezoek aan een Deinse handelszaak. Terwijl ze de zaak verkennen, krijgen ze diverse aanwijzingen naar een andere handelszaak in Deinze. Als de deelnemer ontdekt over welke handelszaak het gaat, kan hij zijn antwoord per mail verzenden naar het opgegeven mailadres.”

Het spel werd ontwikkeld door Dvs360, een bedrijf uit Deinze dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van virtuele 360-graden tours. “Een virtuele tour is een verzameling van verschillende 360-graden foto’s die aan elkaar gekoppeld zijn”, zegt zaakvoerder Glen De Cuyper. “Zo kan de deelnemer virtueel door een huis of handelszaak kuieren, zonder er fysiek aanwezig te zijn.”

Op maandag 20 april selecteert Deinze Winkelstad vzw een aantal winnaars. Er is een prijzenpot van 250 euro aan Deinse cadeaubonnen voorzien die de winnaars bij de lokale handelaar kunnen besteden.