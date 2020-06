Online inschrijvingen KADE Podiumkunsten gestart Anthony Statius

15 juni 2020

18u23 0 Deinze De inschrijvingen voor KADE Podiumkunsten zijn vandaag gestart. Dit jaar kunnen leerlingen zich online inschrijven voor muziek, woord of dans.

Maandagochtend om 7 uur zijn de inschrijvingen gestart voor de lessen in KADE Podiumkunsten. De school voor muziek, woord en dans in Deinze heeft filialen in Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. Je krijgt er inspirerende lessen van professionele leerkrachten en je kan er op gelijk welke leeftijd aan de slag binnen je eigen niveau om je dromen te verwezenlijken.

“In primeur lanceren we de nieuwe promofilm voor KADE Podiumkunsten,” zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor kunstonderwijs. “We zijn hier bijzonder trots op. “Brecht Vanmeirhaeghe nam het camerawerk voor zijn rekening met de hulp van Ann Joly en Nele De Graeve. Leerlingen Bas De Baere, Elise Lafaut en Louise Dhondt zetten hun beste beentje voor om de KADE vorm te geven.”

Meer info via www.kadepodiumkunsten.be.