Online buurtplatform Hoplr uitgerold

in alle deelgemeenten van Deinze Anthony Statius

08 april 2020

14u28 0 Deinze Hoplr, de app waarmee de stad Deinze haar inwoners dichter bij elkaar wil brengen, wordt vanaf donderdag overal in Deinze gelanceerd. “Door de coronacrisis hebben inwoners nog meer nood aan sociaal contact”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V).

In maart werd het online buurtplatform Hoplr door lokaal dienstencentrum Elfdorpen als proefproject in Astene, Deinze-centrum, Landegem, Nevele en Vosselare gelanceerd. Door de coronamaatregelen wordt de applicatie nu versneld uitgebreid naar alle 17 deelgemeenten van Deinze.

“De vijf buurten waar Hoplr actief is tellen al meer dan duizend geregistreerde gebruikers waarvan 94% wekelijks online komt,” zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Via dit sociale digitale buurtplatform kunnen buren spullen of diensten uitwisselen, activiteiten aankondigen, buurtinitiatieven lanceren of elkaar beter leren kennen en sneller nieuwe contacten leggen.”

Risicovrij contact

“De coronamaatregelen leiden tot minder sociaal contact, thuisisolatie en in sommige gevallen zelfs tot quarantaine”, vult schepen Conny De Spiegelaere aan. “Via Hoplr kunnen buren online makkelijk en risicovrij contact houden met elkaar. Alleen inwoners van de buurt krijgen toegang tot hun eigen buurt. De toepassing is reclamevrij en wordt niet gestuurd door de stad.”

Hoplr wordt vanaf donderdag 9 april gratis aangeboden aan alle Deinzenaren. De lancering zal eerst digitaal verlopen, om daarna extra ondersteund te worden met een tweede ronde waarbij elke burger een brief met inlogcode zal ontvangen. Op een later tijdstip worden nog infosessies voorzien.

Meer info via 09/387.82.80, elfdorpen@deinze.be, de Facebookpagina en de website.