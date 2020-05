Ongeziene Deinse voetbalfusie. U15 van Eendracht Vinkt en SK Ooidonck Leerne spelen vanaf volgend seizoen samen: “Een zegen voor het jeugdvoetbal” Anthony Statius

13 mei 2020

20u13 0 Deinze Door een gebrek aan jeugdspelers in de reeks U15 reiken twee Deinse voetbalclubs elkaar de hand. De spelers van Eendracht Vinkt en SK Ooidonck Leerne zullen vanaf volgend seizoen samen trainen én wedstrijden spelen, een ongeziene fusie in het Deinse voetbal.

Enkele jaren geleden werd vanuit de stedelijke sportdienst het initiatief genomen om de Deinse voetbalclubs nauwer te laten samenwerken. Dit resulteerde in de jaarlijkse Jeugdcup Stad Deinze en onder meer tijdens dit evenement werden hechte banden gesmeed tussen de clubs Eendracht Vinkt en SK Ooidonck Leerne. Voor het komende seizoen werd nu beslist - wegens een tekort aan spelers in beide team - de twee U15-ploegen samen te smelten tot één team.

“Vanaf de leeftijdscategorie U15 of ‘onder 15 jaar’ worden wedstrijden op een volledig terrein met teams van elf spelers betwist”, zegt Hans De Poortere van SK Ooidonck Leerne. “Beide clubs kampten met een tekort aan spelers om in deze categorie een volwaardig elftal in competitie te brengen. Door de samensmelting kunnen de twaalf spelers van SK Ooidonck Leerne en de acht spelers van Eendracht Vinkt hun favoriete hobby echter blijven uitoefenen. Deze hartverwarmende samenwerking vermijdt ook dat er spelers van andere clubs worden afgesnoept.”

Bijzonder verheugd

“Met de Koninklijke Belgische Voetbalbond werden de praktische modaliteiten besproken zodat alles binnen een reglementair kader verloopt”, vervolgt Hans. “Beide teams smelten samen en alle kosten worden gedeeld door beide clubs. De U15 zal trainen op de twee terreinen van de opgedoekte club SK Nevele aan het Schipdonkkanaal in Nevele. Voor de wedstrijden werd een evenwichtige regeling uitgewerkt waarbij alle wedstrijden van de heenronde voor Nieuwjaar in Leerne en in rood-witte uitrusting zullen worden gespeeld. Na nieuwjaar zullen de wedstrijden op het terrein in Vinkt en in geel-zwart tenue worden afgewerkt. Beide voorzitters en clubbesturen zijn bijzonder verheugd over deze samenwerking, die een positief signaal mag zijn in deze donkere coronatijden”, aldus nog Hans.

Sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze) reageert opgetogen over de fusie: “Het is een eerste stap in onze ambitie om onze voetbalclubs meer te laten samenwerken. Ik hoop dat deze samenwerking als inspiratie kan dienen voor andere clubs in onze stad. Als extraatje wil ik graag bevestigen dat Eendracht Vinkt nog dit jaar kan spelen op een gloednieuw kunstgrasterrein. In de winterperiode is het terrein amper bespeelbaar en ook dat ligt mee aan de basis van het gebrek aan spelers. Op termijn zullen alle voetbalclubs van groot-Deinze kunnen beschikken over minstens één kunstgrasveld”, besluit de schepen.