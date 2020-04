Ongeval met quad op bedrijfsterrein: passagier (27) overleden, bestuurder (31) zwaargewond Didier Verbaere

19 april 2020

10u50 104 Deinze In Poesele, een deelgemeente van Deinze, kwam zaterdagnacht een man van 27 uit Oostrozebeke om het leven bij een ongeval met een quad. De bestuurder, een man van 31 uit Aalter, raakte levensgevaarlijk gewond maar verkeert niet meer in levensgevaar. Het Parket onderzoekt de zaak.

Het ongeval gebeurde omstreeks 0.30 uur in De Beentjesstraat in Poesele. Beide mannen reden met een deels overdekte quad rond in de landelijke straat die uitmondt in het dorp van het gehucht van Nevele (Deinze). De passagier zat op de quad achter de bestuurder. Op een gegeven moment draaiden ze de parking van de BVBA Frank Afschrift op, een bedrijf gespecialiseerd in tractoren en landbouwmachines. Daar draaiden ze enkele rondjes met het voertuig. Maar de quad kantelde en de passagier achterop werd uit het voertuig geslingerd en overleed.

“We hoorden de quad enkele rondjes draaien en nadien een grote klop. Toen we kwamen kijken was de bestuurder luid aan het roepen maar de andere jongen lag levenloos naast de quad", zegt een buurvrouw. “De bestuurder werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet meer in levensgevaar”, meldt het Parket Oost-Vlaanderen.

“De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog een derde partij bij betrokken is. Er is een verkeersdeskundige aangesteld, het voertuig is in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder ingetrokken”, aldus het Parket.

Waarom beide mannen in Poesele rondreden is ook onduidelijk. Oostrozebeke ligt op 24 kilometer van de plaats van het ongeval. Aalter op 9 kilometer. In deze coronatijden gaat het duidelijk ook om niet essentiële verplaatsing. Volgens onze bronnen woont een gemeenschappelijke vriend van de slachtoffers in de buurt en hadden ze samen de avond doorgebracht. Waarna ze nog een toertje met de quad maakten. Met de fatale afloop tot gevolg.