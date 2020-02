Ondergrondse afvalcontainers voor proper straatbeeld Anthony Statius

25 februari 2020

11u16 0 Deinze De stad Deinze wil deze legislatuur inzetten op ondergrondse afvalcontainers bij een aantal nieuwbouwprojecten en in bepaalde zones in het stadscentrum. Dit onder andere om bergen afvalzakken uit het straatbeeld te weren.

“Bij sommige bouwaanvragen verplichten we de bouwheren om ondergrondse afvalcontainers te installeren”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Dit is onder andere het geval bij de twee nieuwbouwprojecten aan het Kongoplein. Ook in sommige wijken in het centrum zou het de bedoeling zijn om deze containers te voorzien. Inwoners kunnen er hun restafval, maar ook PMD, glas, papier en karton in kwijt. Mensen hoeven dan ook geen grote vuilniszakken meer te kopen. Telkens zij hun afval in de containers dumpen, wordt dit geregistreerd en verrekend via een chipsysteem.”

“Dit biedt een aantal voordelen”, vervolgt de schepen. “In het geval van de containers in een wijk hoeven de ophaalvoertuigen niet meer door alle straten te rijden. Een ander voordeel is dat bewoners van appartementen hun volle vuilniszakken niet meer moeten stockeren in de kelder. Tenslotte halen we zo ook vuilniszakken weg uit het straatbeeld. Aan appartementen liggen vaak bergen met vuilniszakken en dat zien we liever niet.”