Omruilactie De Lijn op Rheinbachplein Anthony Statius

17 augustus 2020

09u29 0 Deinze De Lijn stelt op 21 augustus, 4 en 18 september en 2 oktober een mobiele winkel op op het Rheinbachplein in Deinze. Je kan er uw magneetkaarten, die sinds deze zomer niet meer worden gebruikt, omruilen.

Sedert 1 juli 2020 is het niet langer mogelijk om magnetische vervoersbewijzen te gebruiken op de bussen en trams van De Lijn. Ook cash geld komt niet meer terug als betaalmiddel op haar voertuigen. Ook de ontwaardingstoestellen zijn verouderd en worden daarom niet langer gebruikt. Wie nog over magneetkaarten beschikt, kan die omruilen tot 30 september 2020 in de Lijnwinkels, voorverkooppunten en online. Er wordt geen geld terugbetaald.

In Deinze kan je de kaarten bijkomend inruilen in de mobiele Lijnwinkel op het Rheinbachplein aan dienstencentrum Leiespiegel en dit op 21 augustus, 4 en 18 september en 2 oktober, telkens van 10 tot 15 uur. Meer info via www.delijn.be/omruilactie.